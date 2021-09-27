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Происшествия27 сентября 2021 11:19

В Самаре 26 сентября 2021 года на Ташкентской подрались водители. Показываем видео

Дорожный конфликт произошел недалеко от Московского шоссе
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Конфликт попал на видео

Конфликт попал на видео

Фото: скриншот

Накануне, 26 сентября, на улице Ташкентской в Самаре произошел дорожный конфликт. В районе пересечения с Московским шоссе водители затеяли драку. Случившееся попало на видео.

Ролик с инцидентом появился в сообществе Samara.dtp.official. По словам местный жителей, автолюбители не поделили дорогу и решили выяснить отношения прямо на проезжей части. В разбирательствах приняла участие и спутница одного из водителей.

Вмешаться пытались очевидцы ссоры. В какой-то момент участники этой ситуации успокоились и разъехались по своим делам.

В Самаре на Ташкентской подрались водители