В Самаре 26 сентября 2021 года на Ташкентской подрались водители. Показываем видео

Конфликт попал на видео Фото: скриншот

Накануне, 26 сентября, на улице Ташкентской в Самаре произошел дорожный конфликт. В районе пересечения с Московским шоссе водители затеяли драку. Случившееся попало на видео.

Ролик с инцидентом появился в сообществе Samara.dtp.official. По словам местный жителей, автолюбители не поделили дорогу и решили выяснить отношения прямо на проезжей части. В разбирательствах приняла участие и спутница одного из водителей.

Вмешаться пытались очевидцы ссоры. В какой-то момент участники этой ситуации успокоились и разъехались по своим делам.