Надежность и безопасность газоснабжения в Самаре находится под контролем СВГК

Шкафной газорегуляторный пункт Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ремонтные работы, предусмотренные Средневолжской газовой компанией для обеспечения устойчивого газоснабжения в ходе отопительного сезон2021-2022 года, в основном завершены. Окраска финальных метров газопроводов не мешают своевременному пуску тепла на жилищно-коммунальные объекты.

В ходе подготовки к новому отопительному сезону произведено диагностирование свыше 360 километров стальных газопроводов со сроком службы 40 лет и более, а также приборное обследование 1,6 тысяч километров (что равно протяженности маршрута Самара-Тамбов-Самара) подземных газопроводов.

По результатам проведенной диагностики и обследований проведен ремонт40 мест поврежденной изоляции на стальных подземных газопроводах, а также выполнена замена 27 дефектных участков газопроводов. На более современные модели заменены иболее40 единиц шкафных газорегуляторных пунктов с истекшим нормативным сроком эксплуатации. Кроме того, вместо 52 устаревших задвижек на газопроводах установлены удобные в эксплуатации современные шаровые краны.

Выполнена окраска стальных надземных газопроводов в объеме 160 тыс. м2, что сопоставимо с размерами площади им. Куйбышева вместе со скверами и театром Оперы и балета.

Для улучшения газоснабжения потребителей по плану реконструкции и нового строительства построено 3,8 километров газопроводов различного давления, а также реконструирован подземный газопровод с истекшим сроком эксплуатации.

Таким образом созданы главные условия для обеспечения надежности и безопасности газораспределения в условиях отопительного сезона 2021-2022 года, а также комфортного быта жителей Самарской области и устойчивой работы предприятий.