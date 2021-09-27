В Самаре председателя ТСЖ заподозрили в завышении платы за горячую воду и тепло

На председателя ТСЖ в Самаре возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре председателя ТСЖ на ул.Нагорной заподозрили в завышении платы за горячую воду и отопление. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Как рассказали в ведомстве, в прокуратуру Промышленного района обратились жители дома на ул.Нагорной. Они пожаловались на председателя ТСЖ, который, на их мнению, нарушил закон и завысил «платежки».

- Сотрудники прокуратуры провели проверку и выяснили, что руководитель ТСЖ действительно внес изменения в счета квитанции на оплату коммунальных услуг, - пояснили в ведомстве. – В общей сложности тарифы были завышены на сумму не менее 300 тысяч рублей.

Сейчас против председателя ТСЖ на Нагорной возбуждено уголовное дело – его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Расследование ведется под контролем прокуратуры.