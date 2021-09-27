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Происшествия27 сентября 2021 11:47

В Самарской области 26 сентября в жутком ДТП погибли два человека

Иномарка влетела в бетонное ограждение, водитель и пассажир скончались на месте
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Последствия ДТП оказались страшными

Последствия ДТП оказались страшными

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Жуткое ДТП вчера утром, 26 сентября, произошло в Безенчукском районе региона. Примерно в 7:30 на трассе "Самара-Волгоград-Осинки-Безенчук" автомобиль Opel Astra влетел в бетонную стену. К сожалению, не обошлось без жертв.

- За рулем иномарки находился 28-летний водитель, который ни разу не привлекался к ответственности за нарушения ПДД. По предварительной версии, он не выбрал безопасную скорость движения и выехал на встречную полосу, после чего съехал с дороги и допустил столкновение с препятствием, - рассказывают в ГУ МВД России по региону.

Автолюбитель и его 30-летний пассажир скончались до приезда скорой помощи. По факту аварии сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.