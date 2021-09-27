В Общественном центре Сбера пройдет выставка фотографий «Меняйся сам, меняя мир»

С 1 по 3 октября в Общественном центре Сбера (ул. Вилоновская, 13) пройдет выставка «Меняйся сам, меняя мир». Проект представляет из себя художественные фотографии, показывающие 11 проблем современного общества. Авторами данной выставки выступили фотограф Снежана Фадеева и агентство коммуникаций «Перспектива».

Выставка призвана обратить внимание жителей региона на проблемы экологии: загрязнение береговой линии Волги и тот след, который каждый оставляет после себя.

На открытии выставки, которое состоится 1 октября в 16:00, гостей ожидает погружающий экологический перформанс, бэкстейдж проекта и истории главных героев фотопроекта. 2 и 3 октября выставку можно посетить с 12:00 до 17:00.

Общественный центр Сбера – уникальное пространство, которое объединяет эко-френдли-сообщество региона. Общественный центр Сбера позволяет жителям Самарской области, неравнодушным к теме экологии, бесплатно проводить мероприятия на своей территории, обсуждать экологические и социальные инициативы, реализовывать проекты.