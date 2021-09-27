«Приезжайте, кажется тут снаряды»: в Самаре эвакуировали школу на ул.Вольской

Школу на Вольской эвакуировали. Фото: Google Карты

В Самаре эвакуировали школу №109 на ул.Вольской, 96 – здесь нашли предметы, подозрительно напоминающие снаряды. Информацию журналисту «КП-Самара» подтвердили в Росгвардии и ГУ МВД по Самарской области.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, причиной переполоха стали подозрительно похожие на снаряды предметы, которые обнаружили во время проведения земляных работ на территории учебного заведения.

- При проведении земляных работ были обнаружены металлические цилиндрические предметы с сильными следами коррозии, - пояснили в ГУ МВД.

Руководство школы немедленно вызвало саперов, а ученики были эвакуированы.

Очевидцы также сообщили, что правоохранители перекрыли проезд по ул.Вольской для транспорта. На место были на всякий случай вызваны спасатели.

К счастью, тревога оказалась ложной.

- Саперы выехали на место и проверили подозрительные предметы, - пояснили в Росгвардии. – Оказалось, что поводов для тревоги нет, следов взрывчатых веществ не обнаружено.

По предварительным данным, причиной переполоха стали пустые металлические «болванки», много лет пролежавшие в земле. Но подробности выяснит экспертиза.