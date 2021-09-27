Дмитрий Азаров заявил о готовности новой команды ЕР выполнять взятые на себя обязательства

Президент России Владимир Путин поздравил единороссов с победой на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин поздравил «Единую Россию» с победой на выборах в Госдуму. Они призвал депутатов вести активный диалог с людьми, как и при избирательной кампании, и исполнять взятые на себя обязательства.

Для партии «Единая Россия» главным ориентиром работы станет народная программа. Ее соавторами стали 2 млн человек. Более 300 тысяч предложений внесли жители Самарской области. Некоторые инициативы народной программы уже оформлены в виде законопроектов и внесены в Госдуму. Также совместно с правительством РФ будут созданы специальные рабочие группы.

- Команда, которая победила на выборах, готова выполнять взятые на себя обязательства, реализуя инициативы народной программы вместе с жителями, - отметил секретарь реготделения партии Дмитрий Азаров.

По его словам, представители ЕР всегда находятся в диалоге с жителями: сверяют с ними ход своей работы и советуются по вопросам развития региона. Дмитрий Азаров напомнил, что многие бюджетные изменения, связанные с социальной сферой и экономикой, были инициированы единороссами на основе народной программы.