На Проран – не отдыхать: десант Куйбышевского НПЗ помог очистить остров от мусора

24 сентября на Проран прибыл экологический отряд добровольцев.

В пятницу, 24 сентября, на Проран прибыл экологический отряд добровольцев. Сотрудники АО «КНПЗ», АО «Самаранефтегаз», АО «НК НПЗ», АО «ННК» совместно с представителями Медиагруппы «Комсомольская правда» засучили рукава, чтобы очистить берега острова от мусора, оставленного самарцами за лето. Пакеты, бутылки и другой пластик, который мог бы разлагаться здесь десятками лет, активисты собрали в мешки для транспортировки на утилизацию.

- Для нас участие в этой акции – возможность поддержать хорошее дело, - рассказала начальник управления охраны окружающей среды и очистных сооружений АО «КНПЗ» Анна Булушева. –У каждого нормального человека портится настроение, когда он, приезжая на природу, видит, что другие люди оставили после себя бытовой мусор, с переработкой которого природа не справится. Если так будут поступать и дальше, мы просто скоро все будем жить на свалке. Мы хотим, чтобы наши дети жили в чистом мире. Поэтому мы и сами часто проводим экологические акции, и готовы поддерживать любые добрые инициативы земляков.

За несколько часов работы волонтеры очистили около трех гектаров береговой линии острова, собрав 200 мешков – восемь кубометров мусора