Плюс 8 льгот: работники и руководство ТОАЗа заключили новый коллективный договор

Колдоговор рассчитан до 2024 года

Администрация Тольяттиазота (один из ведущих производителей аммиака и карбамида в России) и профсоюз работников предприятия подписали новый коллективный договор. Он рассчитан до 2024 года.

Документ приняли на основе прежнего соглашения, которое исполнялось с 2017 по 2021 год. В обновленный коллективный договор вошла 61 льгота, в том числе 8 новых. По двум пунктам решено увеличить суммы выплат.

Так, были внесены следующие изменения:

- предоставление дополнительных выходных отдельным категориям сотрудников;

- матпомощь многодетным работникам, молодым специалистам и при рождении ребенка;

- увеличение выплат по уходу за ребенком, в том числе за детьми-инвалидами;

- путевки по льготной цене в санатории России и др.

- В предыдущем документе было 53 льготы, а в обновленном – 61! Это весомая цифра для нашей компании и для всех промпредприятий в целом, потому что на нас равняются. Предыдущий коллективный договор Тольяттиазота занял первое место среди промпредприятий, - отметила председатель профсоюзного комитета ПАО «ТОАЗ» Ольга Севостьянова.

Врио гендиректора предприятия Сергей Шишов, в свою очередь, поблагодарил всех тех, кто внес свои предложения по улучшению коллективного договора.