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Общество27 сентября 2021 16:16

Назван срок начала работы секций в новом Дворце спорта в Самаре

В здании будут проводить занятия по хоккею, керлингу, баскетболу и фигурному катанию
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дворец спорта открыли 15 сентября, но занятия там все еще не проводят

Дворец спорта открыли 15 сентября, но занятия там все еще не проводят

Фото: Ольга НОВИКОВА

Стало известно, когда в Ледовом дворце спорта в Самаре начнется работа секций. Представители регионального министерства спорта сообщили в твиттере, что занятия стартуют в начале октября 2021 года.

В ведомстве отметили, что в Дворце спорта запланированы занятия многих спортшкол и федераций. Там будут проходить тренировки по хоккею, керлингу, баскетболу и фигурному катанию. Сейчас завершается процедура согласования расписания.

Напомним, новый дворец спорта открыли на улице Молодогвардейской 15 сентября 2021 года. Спортобъект рассчитан на 5 тысяч зрителей. Здесь будут проходить не только хоккейные матчи, но также баскетбольные и волейбольные соревнования. Кроме того, в здании можно будет проводить различные форумы и концерты.