В Самаре директор фирмы может лишиться свободы из-за долга по зарплате в 2,5 млн рублей

Приставы направили уголовное дело на рассмотрение в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скоро предстанет перед судом директор одной из фирм. Ему грозит реальный срок за неуплату денег своим сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба регуправления ФССП.

Судебные приставы Октябрьского района возбудили более 20 исполнительных производств о взыскании с руководителя организации зарплаты. Он задолжал работникам около 2,5 млн рублей. Мужчину предупредили об ответственности за неисполнение решения суда, но он так и не начал погашать долг.

В отношении директора фирмы составили протокол и назначили ему штраф в 1 тысячу рублей. Но и это не побудило его выплатить задолженность. Тогда приставы возбудили уголовное дело по статье 315 УК РФ «Неисполнение решения суда». Мужчину могут лишить свободы на срок до 1 года.