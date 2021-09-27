В Самаре на Аллее хорошего настроения пропали железные арт-объекты

Арт-фигуры увезли на зимовку в теплое место / Фото: РКС-Самара

Аллея хорошего настроения в Самаре осталась без железных арт-объектов. В конце сентября 2021 года все фигуры, с которыми местные жители сделали не одну совместную фотографию, пропали. Как оказалось, ничего криминального в этом нет. Все убрали сотрудники «РКС-Самара».

Напомним, арт-объекты на Аллее хорошего настроения устанавливают с 2016-го. Каждый год тематика разная. В этом — спорт. В итоге в 2021-м на улице Подшипниковой установили гоночные машины, баскетбольное кольцо, железного гольфиста и ружье биатлонистов.

Теперь все фигуры демонтировали и увезли на зимовку в другое место. Самое холодное время года они проведут в тепле в закрытом помещении. При необходимости арт-объекты отремонтируют и покрасят.

Весной 2022 года на Аллее хорошего настроения появятся новые фигуры. Их установят в апреле-мае.