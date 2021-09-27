«Пятерка» списка «Единой России» возглавит новые партийные комиссии

Созданные комиссии помогут в исполнении наказов избирателей и народной программы партии

Лидеры предвыборного списка «Единой России» — Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Елена Шмелева, Анна Кузнецова — возглавят специально созданные партийные комиссии. Каждый из «пятерки» продолжит отстаивать интересы избирателей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Министр обороны Сергей Шойгу будет руководить комиссией по развитию Восточной Сибири. Министр иностранных дел Сергей Лавров — комиссией по международному сотрудничеству и поддержке россиян за рубежом. Сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева возглавит комиссию по образованию и науке, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко — по здравоохранению. Что касается детского омбудсмена Анны Кузнецовой, то она возглавит комиссию по защите материнства, детства, семьи и будет напрямую координировать это направление в Госдуме.

По словам главы государства, эти партийные комиссии помогут в исполнении наказов избирателей и народной программы партии.

Напомним, выборы в Госдуму РФ проходили с 17 по 19 сентября. От «Единой России» в нижнюю палату парламента прошли 324 кандидата: 126 человек по федеральному списку и 198 — по одномандатным округам.