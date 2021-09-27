Оперные певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступили на сцене театра оперы и балета в Самаре

Мировые звезды прогулялись по Самаре и сделали снимки на память Фото: Instagram.com

В воскресенье, 26 сентября, в Самарском академическом театре оперы и балета прошел концерт известных оперных певцов — Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Прославленные артисты выступили в рамках осеннего тура по городам России.

Все зрительские места в зале были заняты. Билеты раскупили задолго до начала гастролей. Дуэт Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова, народного артиста Азербайджана, исполнил как уже знакомые, так и новые музыкальные композиции. К примеру, самарцы услышали партии из опер итальянских композиторов Джакомо Пуччини, Руджеро Леонкавалло и Джузеппе Верди. Выступление оперных певцов сопровождал симфонический оркестр под руководством дирижера Дениса Власенко.

Мировые звезды остались довольны приемом в Самаре, а также рассказали о своих впечатлениях о городе. Анна Нетребко выложила в своем инстаграм-аккаунте несколько фото и видео с прогулок по исторической части. Так, певцы побывали на набережной, полюбовались Волгой, посетили площадь Славы и сделали снимки на память на площади имени Куйбышева. Оперная дива назвала Волгу особенной и красивой, а театр оперы и балета — впечатляющим зданием внушительных размеров.