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Общество27 сентября 2021 18:55

В Самаре «пирамида позора» прокатилась вдоль домов должников на Металлурге

Местные жители «забыли» заплатить за воду и канализацию 5,8 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ходячее напоминание о долгах добралось до проспекта Металлургов / Фото: РКС-Самара

Ходячее напоминание о долгах добралось до проспекта Металлургов / Фото: РКС-Самара

В Самаре на проспекте Металлургов появилось ходячее напоминание о долгах. На прошлой неделе до этого района добралась «пирамида позора», сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

По данным компании, в списке должников — жители 11 домов на проспекте Металлургов. Они не доплатили за холодную воду и канализацию 5,8 млн рублей. Стандартные уведомления не смогли заставить должников встать на путь исправления. В итоге к их домам прикатила черно-желтая пирамида.

Гроза всех неплательщиков «прошлась» по пешеходным дорожкам и напомнила о необходимости погашения счетов. Кроме того, на подъездах домов, где живут должники, повесили объявления. В них коммунальщики указали номера квартир и суммы долгов. Они надеются, что данные меры заставят недобросовестных абонентов вспомнить о платежках.