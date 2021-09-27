Депутату Ивану Мотынге вручили юбилейную медаль РПЦ

Иван Мотынга получил награду из рук Самарского и Новокуйбышевского митрополита Сергия

В понедельник, 27 сентября, президенту межрегиональной общественной организации ПФО «Федерация Дзюдо» и депутату Совета депутатов Красноглинского района Самары Ивану Мотынге вручили юбилейную медаль РПЦ.

Награду «50 лет автономии Японской православной церкви» он получил из рук Самарского и Новокуйбышевского митрополита Сергия. Также Иван Мотынга получил грамоту с подписью епископа Русской православной церкви патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Медаль вручили за вклад Ивана Мотынги в ежегодное проведение кубка митрополита Самарского и Сызранского по дзюдо. Соревнования устраивают среди детей и молодежи. Они уже стали доброй традицией.