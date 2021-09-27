Три вуза Самарской области получат 100-миллионные гранты по программе «Приоритет-2030»

Самарский университет, СамГМУ и ТГУ - вузы-победители программы господдержки "Приоритет 2030"

Три университета из 63 региона вошли в число победителей программы господдержки «Приоритет 2030». Среди них: Самарский университет имени Королева, СамГМУ и ТГУ. Они получат гранты. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

- Все три университета Самарской области, вошедшие в программу, — это драйверы развития региона и активные участники НОЦ «Инженерия будущего». Многие из их проектов прошли экспертизу со стороны индустриальных партнеров НОЦ, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Планируется, что Самарский университет к 2030 году станет цифровым предпринимательским вузом, развивающимся по модели 3.0. Программа СамГМУ направлена на развитие нового сектора экономики — цифрового здравоохранения. Медуниверситет прошел во второй этап конкурса «Приоритет 2030». Он поборется за ежегодное финансирование в 1 млрд рублей. План ТГУ — увеличение числа учащихся с 20 до 35 тысяч человек. Также вуз хочет стать одним из лидеров в стране по количеству иностранных студентов.

Отметим, заявки на участие в программе подали более 200 вузов. Отбор прошли 106 из них. Эти университеты получат базовую часть гранта в 100 млн рублей.