Региональные власти хотят оставить себе право распоряжаться землей в Самаре

Областные чиновники решили не отдавать администрации Самары часть полномочий Фото: Олег ЗОЛОТО

В Самарской области хотят внести изменения в закон о перераспределении полномочий между мэрией Самары и региональными властями. Речь идет о сферах градостроительства и рекламы.

Сейчас полномочиями по выдаче разрешений на строительство и на ввод жилья в эксплуатацию обладает Минстрой, а по регулированию рынка наружной рекламы и контролю за ее размещением — министерство имущественных отношений. Срок их действия истекает в конце 2021 года. Областные власти хотят сохранить за собой право распоряжаться землей и координировать рынок рекламы.

Чиновники подготовили законопроект, в котором предлагают продлить срок перераспределения полномочий до 31 декабря 2026 года. Если его одобрят, документ вступит в силу с 1 января 2022-го.