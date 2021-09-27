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Общество27 сентября 2021 21:59

Региональные власти хотят оставить себе право распоряжаться землей в Самаре

Срок полномочий Минстроя могут продлить до конца 2026 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Областные чиновники решили не отдавать администрации Самары часть полномочий

Областные чиновники решили не отдавать администрации Самары часть полномочий

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Самарской области хотят внести изменения в закон о перераспределении полномочий между мэрией Самары и региональными властями. Речь идет о сферах градостроительства и рекламы.

Сейчас полномочиями по выдаче разрешений на строительство и на ввод жилья в эксплуатацию обладает Минстрой, а по регулированию рынка наружной рекламы и контролю за ее размещением — министерство имущественных отношений. Срок их действия истекает в конце 2021 года. Областные власти хотят сохранить за собой право распоряжаться землей и координировать рынок рекламы.

Чиновники подготовили законопроект, в котором предлагают продлить срок перераспределения полномочий до 31 декабря 2026 года. Если его одобрят, документ вступит в силу с 1 января 2022-го.