В Самарской области в конце сентября похолодает до -3 °C

Последние дни сентября в Самарской области будут прохладными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики дали прогноз погоды на конец сентября 2021 года в Самарской области. Последние дни месяца ожидаются прохладными. Столбик термометра может опуститься до минусовых значений.

- В регион продолжит поступать холодный воздух из районов северного Урала. Количество облаков с ростом атмосферного давления уменьшится. Температурный фон по-прежнему останется пониженным, - сообщили в Приволжском УГМС.

Днем во вторник, 28 сентября, в Самарской области будет облачно с прояснением. Существенных осадков не будет. Скорость северо-восточного ветра составит 8-13 м/с, а температура воздуха — около 7...12 °C.

В ночь на среду, 29 сентября, ветер сменит направление и подует с севера. При этом он сбавит скорость до 5-10 м/с. Станет еще прохладнее — 0...5 °C. Местами столбик термометра опустится до -1...-3 °C. Днем температура воздуха поднимется до 7...12 °C.

В ночь на четверг, 30 сентября, вновь местами похолодает до -3 °C. Днем воздух прогреется максимум до 12 °C. Осадков не ожидается.