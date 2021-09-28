В Самару запустят двухэтажный поезд из Москвы

Поезд с двухэтажными вагонами будет ходить по маршруту Москва - Самара - Оренбург / Фото: РЖД

РЖД анонсировала запуск двухэтажных поездов на маршруте, который пролегает через Самару. Планируется, что это произойдет до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Вагоны новой модели будут курсировать в составе поезда № 137/138 Москва — Самара — Оренбург. Их модифицировали с учетом пожелания пассажиров. К примеру, увеличили пространство на верхней полке второго этажа. Кроме того, в каждом вагоне теперь есть душевая кабина. Планируется, что в обновленном виде состав начнет ходить с декабря 2021 года.

В ж/д компании отмечают, что в поезде будут предусмотрены вагоны с купе увеличенной площади, а также подъемники для инвалидных колясок.