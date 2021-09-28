В Хорошеньком под Самарой могут построить крематорий на две печи

Под Самарой также могут обустроить новое кладбище Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минстрой Самарской области назвал перспективную площадку для строительства крематория. Местом его размещения может стать участок в сельском поселении Хорошенькое Красноярского района.

В ведомстве отметили, что сейчас рассматривается возможность обустройства кладбища на территории в 40 га и возведения крематория на две печи. Потенциальный участок находится рядом с поселком Кривое озеро. Информация об этом содержится в проекте Генплана сельского поселения Хорошенькое.

В Минстрое подчеркнули, что пока окончательное решение о начале работ не принято. Никаких разрешений на строительство крематория никто не выдавал. Также нет ни конкретного проекта сооружения, ни инвестора на его реализацию.