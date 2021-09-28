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Общество28 сентября 2021 12:08

Пыль из Казахстана, устроившая 25 сентября грязевые осадки, покинула Самарскую область

Об этом сообщили в Приволжском УГМС
Анастасия ФИЛАТОВА
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Северо-восточный ветер унес казахскую пыль из Самарской области

Северо-восточный ветер унес казахскую пыль из Самарской области

Фото: Соцсети

Жителей Самарской области больше не потревожит пыль из Казахстана. Ветер сменил свое направление и унес ее из региона. Об этом 27 сентября сообщили в Приволжском УГМС.

Напомним, ночью 25 сентября в Самаре и Тольятти прошел сильный дождь. Утром автомобилисты заметили на своих машинах грязные разводы. Во всем сразу же заподозрили промышленные предприятия. Однако оказалось, что всему виной — пыльные бури в Казахстане. Юго-восточный ветер принес частицы пыли в Самарскую область. Здесь они столкнулись с дождем. В итоге в регионе выпали грязевые осадки.

За последние двое суток ветер переменил свое направление на северо-восточное. Это привело к очищению атмосферы от частиц пыли. Так, утром 27 сентября содержание взвешенных веществ в атмосферном воздухе составило не более 0,2 ПДК м.р., что в пределах нормы. Такие данные зафиксировал стационарный пост наблюдений в Тольятти.