Экс-полицейского, подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы, увезли из Самарской области

Дело бывшего подполковника передали следователям из Нижнего Новгорода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшего подполковника полиции Антона Безчетвертева, которого подозревают в убийстве 15-летней девочки, увезли из Самарской области. Расследованием его дела займутся специалисты из Нижнего Новгорода. Об этом «КП-Самара» сообщили собственные источники.

Напомним, экс-правоохранителя задержали в конце июля 2021 года. По версии следствия, 42-летний мужчина убил школьницу в поселке Петра Дубрава. На ее теле нашли несколько ножевых ранений. По словам подозреваемого, он случайно сбил ее на автомобиле. За нож взялся, чтобы скрыть последствия ДТП.

Антона Безчетвертева уволили из органов внутренних дел и заключили под стражу. Недавно ему продлили меру пресечения. Как сообщили в суде, он будет находиться под арестом еще 2 месяца — до 30 ноября 2021 года.