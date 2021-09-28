Избран спикер Самарской губернской думы седьмого созыва

Кандидатуру Геннадия Котельникова поддержали большинство депутатов / Фото: Самарская губернская дума

Во вторник, 28 сентября, состоялось первое заседание Самарской губернской думы седьмого созыва. На нем избрали нового председателя регионального парламента. Обошлось без сюрпризов. Пост спикера вновь занял Геннадий Котельников.

За кандидатуру Геннадия Котельникова проголосовали большинство депутатов — 44 человек из 50. Первым заместителем председателя губдумы стала бывший министр социально-демографической и семейной политики региона Марина Антимонова.

Отметим, Геннадий Котельников три раза избирался в областной парламент. Председателем губдумы он работал с 2018 года. Спикер поблагодарил депутатов за оказанную честь и назвал основные направления работы заксобрания. Сюда входят: реализация стратегии развития региона, которую выдвинул губернатор, и всестороннее взаимодействие с правительством Самарской области.