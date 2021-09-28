Власти Самарской области помогут пострадавшей на пожаре многодетной семье

При пожаре погибли 7-летняя девочка, 3-летний мальчик и малышка 2021 года рождения Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Правительство Самарской области поможет многодетной семье, пострадавшей на пожаре в Безенчукском районе. Ночное ЧП оставило ее без жилья и унесло жизни троих детей.

- Идет подготовка документов на оказание материальной помощи данной семье. Также будет предложено оформить соцконтракт на преодоление трудной жизненной ситуации, в том числе на приобретение одежды, обуви, лекарств и товаров первой необходимости, - сообщили в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Напомним, пожар произошел ночью 28 сентября в селе Ольгино Безенчукского района. В квартире загорелись домашние вещи. Предварительная причина — неисправность электропроводки. Троих детей удалось спасти, еще три ребенка погибли. Это 7-летняя девочка, 3-летний мальчик и малышка, которой было всего несколько месяцев. Следователи уже возбудили уголовное дело.