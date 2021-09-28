Плюс 586: Самарская область поставила новый антирекорд по суточному приросту COVID-больных

Общее число случаев заражения коронавирусом возросло до 104 037 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 28 сентября 2021 года, в Самарской области подтвердились 586 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд по суточному приросту больных. Регион занимает по этому показателю четвертое место по стране.

По данным оперштаба, в Самаре выявили еще 245 зараженных, в Тольятти — 86, в Новокуйбышевске — 33. В Отрадном COVID-19 подхватили 23 человека, в Кинеле — 19, в Сызрани — 15, а в Волжском районе — 13. Наименьший суточный прирост показал Сызранский район. Здесь прибавился всего один пациент.

Известно, что 539 человек имели признаки ОРВИ и внебольничной пневмонии. Они сдали тест на КВИ и получили положительный результат. Остальные 47 — не испытывали никаких симптомов коронавируса. Их выявили при профобследовании.

Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в Самарской области теперь составляет 104 037.

За минувшие сутки закончили лечение 197 человек. Еще 21 пациенту не удалось победить болезнь. Количество летальных случаев в регионе увеличилось до 3 829.