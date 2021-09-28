Комитетам губдумы Самарской области выбрали новых руководителей

В Думе решили, кто будет возглавлять комитеты

В Самарской области прошло первое заседание Думы седьмого созыва. Спикером остался Геннадий Котельников, первый вице-спикер - Марина Антимонова, которая ушла с поста министра соцзащиты. Также на заседании определили, кто будет возглавлять комитеты. Также на заседании выбрали и руководителей комитетов.

Вопросы вызвала кандидатура Виктора Кузнецова, которого предложили на должность главы комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике. Наталья Боброва высказала свое мнение, что у депутата нет должного экономического образования. Однако, коллеги не поддержали проголосовавшую против народную избранницу. Выбор был сделан большинством голосов.

Остальных утвердили либо единогласно, либо при одном воздержавшемся. Комитет по по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды возглавил Владимир Субботин. Вопросами законодательства, законности и коррупции будет заниматься бывшая вице-спикер Екатерина Кузьмичева. Комитет по здравоохранению вознглавила Марина Сидухина, ее заместителями стали Анна Дубасова, действующий главврач и Елена Сазонова.

За законодательные инициативы по культуре, спорту и молодежной политике будет отвечать Елена Крылова, руководитель холдинга ГТРК-Самара, местным самоуправлением займется коммунист Геннадий Говорков, а в комитете по образованию и науке главой станет Светлана Ильина, директор гимназии №3.

Андрей Мурзов возглавил комитет по промышленности, предпринимательству и торговле, а за сельское хозяйство вместо Александра Живайкина будет вступаться Николай Сомов, для которого эта сфера интересов не чужда. Депутат является основателем ГК "Росби", в которую входит и автоматизированная молочная ферма "Радна".

Нашли руководителя и комитету по транспорту и автомобильным дорогам. За законопроекты в этой сфере будет отвечать бывший мэр Сызрани Николай Лядин.