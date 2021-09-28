Доходный дом Челышева в Самаре взяли под охрану как памятник

Доходный дом Челышева был построен в 1899 году. Фото: Google. Карты.

Доходный дом купца Челышева, который находится по адресу улица Красноармейская, 60 взяли под охрану как объект культурного наследия. Соответствующий приказ подписал и.о. руководителя управления госохраны объектов культурного наследия региона Иван Стафеев. Проект приказа был подготовлен еще в августе.

- Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Доходный дом Челышева, 1899 г.,арх. Щербачев А.А.», расположенного по адресу: Самарская область,г. Самара, ул. Красноармейская, д. 60, - говорится в приказе.

Согласно приложению ценность представляют как само здание, выполненное в виде буквы П, его конфигурация, габариты, так и отдельные элементы: лестницы, капитальные стены, решение фасадов в русском стиле и декоративное оформление их кирпичной кладкой, балконы с ограждениями.

Стоит напомнить, что жители не раз обращались к властям за помощью. Здание жилое и остро нуждается в капитальном ремонте. Пару лет назад здесь начали работать сотрудники фонда капремонта, но свое дело они не закончили. Депутат госдумы РФ Александр Хинштейн обратил внимание, что виноваты и сами жители, которые на время стройки не хотят покидать свои квартиры. Впрочем, и их опасения можно понять.

Решение о внесении памятника архитектуры в список охраняемых позволит гарантировать его сохранность. Остается добиться выделения денег на капремонт и договориться с жильцами.

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