«Крылья Советов» - самая молодая команда Премьер-лиги

Сергей Пиняев – самый молодой игрок «КС» и Премьер-лиги. Ему 16 лет. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» признаны самой молодой командой Российской премьер-лиги. Рейтинг опубликовал Международный центр спортивных исследований. Там посчитали средний возраст футболистов европейских команд.

Средний возраст «Крыльев Советов» - 24,84 лет. Следом идут «Спартак» и «Динамо», средний возраст их футболистов 25,34 и 25,83 лет соответственно.

Самыми возрастными командами в РПЛ признали «Сочи», «Зенит» и «Уфу».

Среди команд не из топ-5 лиг Европы «Крылья» оказались на 14 месте. Средний возраст самарской команды такой же, как у бельгийского «Андерлехта». Лидирует в этом рейтинге «Серкль Брюгге» со средним возрастом игроков 23,28 лет.