Раскрыта тайна грязного дождя, обрушившегося на Самару

Учёные Самарского университета имени Королёва раскрыли секрет "грязного дождя"

Точный химический состав «грязного дождя», который обрушился на Самару в минувшие выходные, выяснили учёные Самарского исследовательского университета имени Королёва.

Напомним, субботним утром 25 сентября жители Самары обнаружили на машинах, деревьях и стёклах окон странный слой грязи. Синоптики тогда объяснили, что это стало результатом смешения дождевой и пылевой бури, в результате чего такие грязные осадки выпали на Самару.

Кандидат наук с кафедры технологии металлов и авиационного материаловедения Самарского университета Ольга Бондарева решила проверить, из чего именно состоял «грязны дождь».

- Основа – оксид кремния, песок. Есть примеси оксидов железа, цинка, магния, алюминия, цинка, титана, хлорид натрия и немного оксида серы. Но оксид серы представлен редко. Короче все эти оксиды – грязь, - подтвердила Ольга выводы метеорологов.

Учёная изучала собранную пыль на сканирующем электронном микроскопе с приставкой для энергодисперсионного микроанализа. Результатами исследований она поделилась в своём Instagram.