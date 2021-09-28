Дмитрий Азаров пожелал успешной работы новому созыву самарской губдумы

Прошло первое заседание губдумы. Фото: Юлия Рубцова

Губернатор Дмитрий Азаров обратился с приветственным словом к депутатам нового созыва губдумы Самарской области. Первое заседание областного парламента прошло 28 сентября, на нем выбрали глав комитетов и утвердили Геннадия Котельникова на пост спикера. Глава региона отметил, что законодательный орган региона обновился более чем на половину: 27 из 50 человек в прошлом созыве не избирались. И это по словам Дмитрия Азарова соответствует запросу общества. Сейчас новичкам необходимо набираться опыта, чтобы соответствовать уровню профессионализма депутатов прежнего созыва.

- Войдя в областной парламент, вы взяли на себя огромную ответственность перед жителями губернии. От нашей слаженной, скоординированной работы зависит развитие региона в ближайшие 5 лет, эффективность реализации задач, которые ставят перед нами жители Самарской области, Глава нашего государства, наш национальный лидер, Президент страны Владимир Владимирович Путин, - подчеркнул губернатор, обращаясь к народным избранникам.

Дмитрий Азаров напомнил, с какими вызовами столкнулись депутаты в прошлом году в своей работе. Было много вопросов, приходилось перераспределять бюджет, оперативно реагировать на изменения ситуации. При этом удалось создать все условия для опережающего развития региона. И даже выйти на траекторию устойчивого роста.

- Я считаю, что потенциал губернской думы 7-го созыва очень велик. Предыдущие составы показывали высочайшую результативность, в том числе по законодательным инициативам, которые были рассмотрены и приняты на федеральном уровне. Это - высокая планка профессионализма и ответственности, планка конструктивной работы и взаимодействия представителей разных политических сил для блага жителей региона, - отметил Дмитрий Азаров.