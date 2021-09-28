В Самаре работают над подачей тепла

В городской администрации поделились последними новостями о запуске отопления в Самаре на 28 сентября 2021 года. Работа продолжается несмотря на солнечную и теплую погоду. По послежним данным городской администрации сейчас тепло уже в 9,5 тысячах домов - до конца дня стоит задача обеспечить теплоресурсом еще 400 жилых зданий. В объектах социальной сферы все еще лучше. 99,6% школ сейчас уже отапливается, столько же детсадов, в учреждениях культуры и спорта уровень подключений составляет 96,5%.

- Профильные службы трудятся над тем, чтобы запустить тепло в 4 последних учреждения здравоохранения, несколько ВУЗов, а также предстоит подключить по 2 отдельно стоящих объекта культуры и спорта, - рассказал руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Олег Ивахин.

Уже сейчас открыты горячие линии в администрациях внутригородских районов и профильном департаменте. Их задача - получить все жалобы и обеспечить теплом каждую квартиру, чтобы вовремя исправить неполадки. Все телефоны горячих линий можно найти здесь.

В лидерах по пуску тепла Красноглинский, Куйбышевский и Кировский районы. В первом теплом обеспечили 100% жилых помещений. В Кировском теплоноситель осталось подать всего в 25 многоквартирных домов.