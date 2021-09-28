Болельщикам "Крыльев Советов" рассказали, как попасть на матч с "Динамо" в Москве

Игра пройдет в субботу 2 октября Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

"Крылья Советов" готовятся к матчу 10-го тура РПЛ против московского "Динамо". Игра пройдет в субботу 2 октября в столице на стадионе "ВТБ Арена". Самарские болельщики тоже смогут на нее попасть.

- Билеты на этот поединок можно будет приобрести по ссылке, которая будет размещена за сутки до матча. Стоимость билета – 300 рублей, - сообщили в пресс-службе "КС".

Отметим, что попасть на игру смогут только любители футбола с сертификатом прививки от COVID-19 с qr-кодом или сертификатом с qr-кодом о перенесенном заболевании. Их будут проверять на входе на стадион. Начало встречи в 17:30 по самарскому времени (16:30 по московскому).