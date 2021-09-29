В Самарской области с начала 2021 года после ЭКО родились 432 малыша

В Самарской области поддерживают семьи с детьми Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области продолжает успешно реализовываться региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». О результатах текущего года рассказали в правительстве Самарской области.

- На начало сентября 2021 года медицинские организации региона провели 1334 процедуры ЭКО в рамках базовой программы ОМС. С начала этого года на свет появились 432 малыша после искусственного оплодотворения, - рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

Также чиновник отметил, что за прошедшие восемь месяцев врачам удалось снизить прерывание беременности среди жительниц Самарской области. Так, доабортное консультирование было проведено с 2552 беременными женщинами, из которых 21,4% отказались от аборта после встречи со специалистами.