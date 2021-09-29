ВТБ и ДОМ.РФ договорились о совместной реализации инфраструктурных проектов на 250 млрд рублей с применением облигаций

ВТБ Инфраструктурный Холдинг и ДОМ.РФ договорились о совместном использовании облигаций для финансирования инфраструктуры из инфраструктурного меню Правительства Российской Федерации в целях реализации капиталоемких инфраструктурных проектов в российских регионах. Соответствующее соглашение подписано в рамках конгресса «Российская неделя ГЧП».

В соответствии с соглашением ВТБ и ДОМ.РФ выражают намерение осуществлять совместное финансирование (софинансирование) строительства инфраструктуры. В настоящий момент рассматриваются проекты общей стоимостью свыше 250 млрд рублей.

Соглашение предусматривает совместную реализацию проектов в Магадане, Уфе, на о. Русский, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Петропавловске-Камчатском и Хабаровском крае.

«Инвестиции в социальную инфраструктуру – одна из приоритетных задач как государства в части региональной политики, так и ВТБ Инфраструктурный Холдинг. Развитие этого направления необходимо для экономического роста регионов, так как способствует росту качества жизни людей. На наш взгляд, использование механизма финансирования инфраструктуры с ДОМ.РФ – правильный и очень нужный шаг, способный увеличить приток инвестиций в наиболее недофинансированные направления инфраструктуры», - отметил генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Олег Панкратов.

«ВТБ Инфраструктурный Холдинг обладает высоким уровнем компетенций в сфере финансирования создания транспортной инфраструктуры. Опыт компании может быть успешно применён и для комплексного развития социальной инфраструктуры. Для нас крайне важно иметь возможность совместной работы с участниками рынка, которые реализуют крупные, капиталоёмкие проекты», - сказал заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко.