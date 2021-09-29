Сбербанк и «Чистые водоёмы» организовали эко-субботник в Самаре

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Волонтёры Сбербанка и АНО «Чистые водоёмы» провели в Самарской области экологическую акцию по очистке берегов острова Коровий, который расположен в устье реки Самара и омывается с севера рекой Волга, а с юга протокой Сухая Самарка. За один день участники акции собрали почти 500 кг отходов, которые впоследствии были отсортированы и направлены на переработку.

Сбербанк не первый год поддерживает акции по очистке берегов Волги, помогая региону в развитии волонтерского движения и экологического туризма на территории Самарской области.

- Вопросам экологии и ответственного отношения к природным ресурсам уделяется особое внимание в Сбербанке. Мы стараемся регулярно проводить экологические акции и готовы поддерживать подобные эко-инициативы наших партнеров. Вовлекая в этот процесс всё большее количество людей, у нас есть возможность делать окружающий нас мир лучше, - отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.