Самарцы впервые смогут сами выбрать «Учителя года России»

Самарцы смогут проголосовать за любимого учителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Традиционно перед профессиональным праздником учителей проводится всероссийский конкурс «Учитель года России». В этом году жителям страны можно самостоятельно выбрать самого достойного учителя из участников федерального этапа соревнования.

- Впервые было запущено всенародное голосование. С помощью чат-бота, созданного в мессенджере Viber, можно проголосовать за любимого учителя. Для этого нужно выбрать регион и предмет, который он преподает, - рассказали в МинОбрНауки Самарской области.

Голосование продлится всего несколько дней, а уже 3 октября 2021 года объявят победителя.