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Здоровье29 сентября 2021 12:52

В Самарской области на 29 сентября 2021 года подтверждено 590 новых заражений коронавирусом

Обновленные данные по коронавирусу в Самарской области на 29 сентября 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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В Самарской области ежедневно увеличивается количество новых заражений

В Самарской области ежедневно увеличивается количество новых заражений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти количество новых заражений коронавирусной инфекцией. По данным на 29 сентября 2021 года в регионе за минувшие сутки подтверждено 590 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заболели 104 627 жителей.

Из общего числа заболевших на сегодняшний день 85 162 пациентов успешно справились с болезнью, в том числе за минувшие сутки выздоровели 348 человек.

Ежедневно в Самарской области фиксируются новые случаи летальных исходов среди больных коронавирусом. Так, за прошедший день было зарегистрировано еще 20 смертей. С начала пандемии в регионе от коронавируса скончались 3 849 пациентов.