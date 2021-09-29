ТОАЗ направил 800 тысяч рублей на строительство сквера Вадима Леванова

Работы по обустройству сквера стартовали в середине сентября / Фото: администрация Тольятти

Тольяттиазот профинансирует строительство сквера имени Вадима Леванова в Комсомольском районе. Химическое предприятие направило на реализацию проекта 800 тысяч рублей.

Сквер обустроят по программе «СОдействие», инициатором которой выступил губернатор Дмитрий Азаров. Большую часть денег выделят из областного бюджета, 15% - из местной казны. Вклад ТОАЗа — 7,06%.

- Вадим Леванов по праву считается основателем тольяттинской школы драматургии. Мы рады стать причастными к созданию места его памяти и современного общественного пространства для жителей Комсомольского района, - отметил директор по технической политике ПАО «ТОАЗ», депутат городской думы Виктор Казачков.

Напомним, сквер имени Вадима Леванова появится на улице Лизы Чайкиной, 65. Его обустроят на территории Молодежного драматического театра. Работы стартовали в середине сентября 2021 года. Новое общественное пространство планируют открыть до Нового года.