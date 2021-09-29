Самарцы носят с собой коньяк, чтобы согреться в холодном офисе

Чаще всего самарцы согреваются чаем или кофе, но некоторые предпочитают алкоголь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары признались, что замерзают на работе этой осенью. На холод в офисах пожаловались 33% горожан. Таковы результаты опроса, проведенного исследовательским центром сервиса Зарплата.ру.

Так, 23% респондентов заявили, что им еще не дали отопление. У 19% батареи включили, но обогревают они пока плохо.

Самарцы рассказали, как они борются с холодом на работе. Самый популярный способ — горячий чай или кофе (28%), на втором месте — теплая одежда (20%), на третьем — включение кондиционера на прогрев (15%). Некоторые работники признались, что используют для обогрева алкоголь. Они приносят с собой в офис коньяк. Об этом заявили 6% опрошенных.

Среди тех, кто чаще всего замерзает на работе — сотрудники складов, магазинов, представители сферы услуг и общепита, а также различных производств.