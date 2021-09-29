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Общество29 сентября 2021 14:47

В Самаре полицейские пресекли несанкционированный автопробег из 25 автомобилей

Участники одного из самарских автоклубов устроили «сходку» на парковке одного из торговых центров
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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На автолюбителей составили административные протоколы

На автолюбителей составили административные протоколы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские из Самары в ходе мониторинга сети Интернет установили, что участники одного из автоклубов собираются провести несанкционированный автопробег. Встреча была назначена на парковке одного из крупных торговых центров в Самаре.

- Сотрудники дорожно-патрульной службы обнаружили группу молодых людей на 25 автомобилях. С участниками несанкционированной встречи была проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения ПДД и общественного порядка, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Кроме того, в отношении троих участников «сходки» были составлены административные протоколы, в том числе за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

После того, как полицейские нарушили планы на автопробег, молодые люди решили поехать в Отрадный, чтобы продолжить свой умысел вне областной столицы. Однако по прибытии колонна автомобилей была остановлена сотрудниками ДПС. Полицейские вновь предупредили о недопустимости проведения несогласованных публичных мероприятий и потребовали воздержаться от нарушений общественного порядка. Инспекторы составили десять административных протоколов за различные нарушения ПДД, в том числе за выезд на полосу встречного движения.

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