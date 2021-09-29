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Общество29 сентября 2021 15:58

Экс-министр строительства займется законотворчеством в Самарской губдуме

Евгений Чудаев стал заместителем председателя профильной комиссии
Анастасия ФИЛАТОВА
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Евгений Чудаев возглавлял региональный Минстрой чуть более 2 лет

Евгений Чудаев возглавлял региональный Минстрой чуть более 2 лет

Стало известно, за что будет отвечать экс-министр строительства Евгений Чудаев в Самарской губернской думе седьмого созыва. Гендиректор стройкомпании «Древо» вошел в состав комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.

Возглавила комитет Екатерина Кузьмичева, а Евгений Чудаев стал одним из ее заместителей. Эти же функции будет исполнять и Виктор Воропаев.

Напомним, Евгений Чудаев возглавлял министерство строительства Самарской области с декабря 2018 года. Его работа вызвала вопросы у прокуратуры. Известно, что экс-чиновника подозревали в коррупции. Его проверяли на предмет конфликта интересов. Весной 2021-го Евгений Чудаев покинул свой пост. Сообщалось, что его кандидатуру не согласовали в федеральном ведомстве. Причина — снижение темпов ввода жилья и проблема с обманутыми дольщиками, которая так и не была решена.

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