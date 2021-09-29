Экс-министр строительства займется законотворчеством в Самарской губдуме

Евгений Чудаев возглавлял региональный Минстрой чуть более 2 лет

Стало известно, за что будет отвечать экс-министр строительства Евгений Чудаев в Самарской губернской думе седьмого созыва. Гендиректор стройкомпании «Древо» вошел в состав комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.

Возглавила комитет Екатерина Кузьмичева, а Евгений Чудаев стал одним из ее заместителей. Эти же функции будет исполнять и Виктор Воропаев.

Напомним, Евгений Чудаев возглавлял министерство строительства Самарской области с декабря 2018 года. Его работа вызвала вопросы у прокуратуры. Известно, что экс-чиновника подозревали в коррупции. Его проверяли на предмет конфликта интересов. Весной 2021-го Евгений Чудаев покинул свой пост. Сообщалось, что его кандидатуру не согласовали в федеральном ведомстве. Причина — снижение темпов ввода жилья и проблема с обманутыми дольщиками, которая так и не была решена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проверяли на коррупцию и родственные связи: что известно о покинувшем свой пост главе минстроя Самарской области

Евгений Чудаев проработал в должности почти два с половиной года, сегодня министр строительства покинул свой пост (подробности)

Николая Плаксина официально назначили на пост главы Минстроя Самарской области

Губернатор Дмитрий Азаров подписал соответствующее постановление (подробности)

Комитетам губдумы Самарской области выбрали новых руководителей

Рассказываем, что изменилось и кто теперь будет отвечать за сельское хозяйство, культуру и дороги (подробности)