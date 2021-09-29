На шоколадной фабрике в Самаре открыли обновленную линию по переработке какао-бобов

Фабрика "Нестле" - один из самых узнаваемых брендов Самарской области

В среду, 29 сентября, на кондитерской фабрике в Самаре открыли обновленную линию по переработке какао-бобов. Старт ее работе дал губернатор Дмитрий Азаров и глава компании «Нестле» (регион Россия и Евразия) Марсиаль Роллан.

Проект модернизации производственных мощностей реализован в сотрудничестве предприятия и правительства региона. Инвестиции в него составили 1,5 млрд рублей. Деньги пошли на обновление линий, внедрение новых технологий, развитие персонала и на цифровизацию процессов.

- Фабрика «Нестле» – важнейшее производство для нашего региона. Обновленная линия позволит повысить производительность труда, качество условий работы, экономические показатели компании и потенциал Самарской области по экспорту продукции, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Отметим, компания экспортирует свою продукцию в 12 стран и намерена расширить рынок поставок. Кроме того, она постоянно модернизирует свое оборудование. Один из положительных эффектов — снижение уровня влияния на окружающую среду. За последние 10 лет самарская фабрика уменьшила объем выбросов парниковых газов на 33,6%, объем потребляемой воды — на 72%. Кроме того, теперь 99% упаковок — перерабатываемые. В 2021-м компания планирует перейти на возобновляемые источники электроэнергии.