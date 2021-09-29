В Самарской области прогнозируют аномально холодный декабрь

Холоднее всего будет на юго-западе региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики дали прогноз погодных аномалий на отопительный сезон 2021-2022 годов. В октябре, ноябре, январе, феврале и марте среднемесячная температура ожидается около нормы. Исключение составит декабрь. Он будет холоднее обычного. Информация размещена на сайте Приволжского УГМС.

Так, средние многолетние значения по месяцам: октябрь — 4,6 °C, ноябрь — минус 3,3 °C, декабрь — минус, 8,5 °C, январь — минус 11,6 °C, февраль — минус 11,1 °C, март — минус 5 °C. В этом отопительном периоде аномалии ожидаются только в декабре. Температура воздуха будет ниже нормы по юго-западу региона.

Отметим, пока в Самарской области держится плюсовая температура. Днем воздух прогревается до 12-14 °C. А вот ночи заметно прохладнее — иногда столбик термометра опускается до нуля и ниже. К примеру, в ночь на 1 октября ожидается до минус 4 °C.