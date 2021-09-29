Житель Самарской области спалил кафе за отказ его работников о совместной попойке

Пьяный посетитель обиделся на работников кафе и сжег его Фото: Архив "КП"

Суд вынес приговор жителю Елховского района. Мужчину признали виновным в поджоге придорожного кафе в Красноярском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Все случилось 3 января 2021 года. В тот день мужчина напился и поругался с работниками придорожного кафе. Причиной конфликта стал их отказ от совместной попойки. Обиженный посетитель поджег газовый баллон, который находился в мангальной зоне. Тот взорвался. Огонь быстро распространился по зданию. Он полностью уничтожил помещение кафе и все имущество в нем. Сумма ущерба составила более 2 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 2 года лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.