Игроки «Крыльев Советов» прогулялись с собаками из приюта по Струковскому саду

Антон Зиньковский, Сергей Божин, Никита Чернов и Александр Солдатенков привезли подарки в приют Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В следующий понедельник, 4 октября, будет отмечаться Всемирный день защиты животных. В преддверии этого праздника игроки «Крыльев Советов» оказали помощь ветеринарному центру на улице Красноармейской, 6а. Там содержатся более 400 кошек и около 140 собак. Также в клинике лечат различные заболевания бездомных животных.

Футболисты КС приобрели для питомцев приюта лекарства, игрушки, корма, средства гигиены и бытовую химию. Все это туда доставили Сергей Божин, Александр Солдатенков, Никита Чернов и Антон Зиньковский. Игроки самарской команды приехали в гости к четвероногим вместе со своими вторыми половинками. Они не просто проведали их, но еще и прогулялись с несколькими собаками по Струковскому саду.

- Тут работают хорошие люди, они заботятся о кошках и собаках, помогают им. Мы тоже сделаем все возможное, будем приезжать и помогать. Нельзя оставаться в стороне. Надеюсь, найдутся люди, которые заберут этих животных домой, – сказал защитник «Крыльев» Никита Чернов.

Полузащитник КС Антон Зиньковский отметил, что они прекрасно провели время. Ему понравилось выгуливать собак — все оказались очень игривыми и активными. Хвостатые так погоняли футболистов по парку, что никакой тренировки больше не надо. Игроки добавили, что и дальше продолжат помогать бездомным животным.