В Самарской области скончались еще 20 пациентов с коронавирусом

Число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 достигло 3 849 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще 20 пациентов с коронавирусом скончались в Самарской области. Общее число летальных случаев достигло 3 849. Такие данные оперштаб региона приводит на среду, 29 сентября 2021 года.

У четырех человек не было никаких сопутствующих заболеваний. Среди них: две женщины 77 и 79 лет, а также двое мужчин 41 и 62 лет. У 13 пациентов имелись проблемы с сердечно-сосудистой системой. Это мужчины 42, 56, 71, 85 и 87 лет, женщины 63, 67, 70, 76, 79, 81, 84 и 84 лет.

Еще один скончавшийся пациент — 78-летний мужчина — страдал заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. У 78-летней женщины, помимо проблем с сердцем, была еще и онкология. А у 60-летней — заболевание органов дыхания.

Отметим, показатель смертности на 100 тысяч населения в Самарской области ниже, чем по стране — 120,54 против 141,36. Коэффициент летальности, наоборот, выше — 3,68 против 2,76.

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