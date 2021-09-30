В «Кошелев-Проекте» высаживают рябины, клены и липы

В новом микрорайоне продолжается озеленение и развитие инфраструктуры

В новом микрорайоне «Кошелев-Парк» началась традиционная осенняя высадка деревьев. «Легкими» района станут рябины, клены и липы. Корпорация «Кошелев» вносит свой вклад в развитие и озеленение даже после сдачи строительных объектов.

При выборе нового района для проживания самарцы оценивают также и экологичность. Многие хотят растить детей в месте, где есть вся необходимая инфраструктура, но при этом вдали от шумного мегаполиса и промышленных производств, которые загрязняют атмосферу. Сейчас в «Кошелев-Проекте» уже построено две школы и четыре детских сада, а также стартовало строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Главным преимуществом является то, что микрорайон находился в непосредственной близости от лесного массива Дубовый Гай.

Корпорация «Кошелев» занимается озеленением общественных пространств района. По словам подрядчика высадка деревьев происходит осенью, так как почва влажная и рыхлая. До первых заморозков саженцы успевают окрепнуть и прижиться в новом месте. Весной уже молодые деревья радуют местных жителей первой зеленью.

В 2021 году в «Кошелев-Парке» появилась аллея из 35 рябин и 11 кленов. В ЖК «Видный» в сквере «Эмоджи-Парк» появилось 28 лип, в квартале «Бавария» высадили 30 рябин. В Крутых Ключах до конца октября продолжится озеленение улицы Мира.

Застройщик приглашает самарцев на экскурсию по новому микрорайону, чтобы лично убедиться в комфортности проживания здесь. Менеджеры отдела продаж проведут индивидуальный показ и ответят на все вопросы. Запись по телефону 8 (846) 331-3000.