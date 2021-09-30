В Самаре «Трансгруз» построит 28-этажную высотку на пересечении Митирева и проспекта Карла Маркса

"Трансгруз" построит новый многоэтажный дом в Самаре. Фото: наш.дом.рф

На сайте Единой информационной системы жилищного строительства Минстроя России появилась информация о том, что площадку на пересечении проезда Георгия Митирева и проспекта Карла Маркса в Самаре освоит группа компаний «Трансгруз». Специализированный застройщик «Великран-Инвест» построит высотный дом в 28 этажей на 240 квартир.

Согласно опубликованной проектной декларации, многоэтажный дом будет иметь один подъезд. В доме будет 144 однокомнатных квартир, 47 двухкомнатных, 47 трехкомнатных и две четырехкомнатные квартиры площадью 147 квадратных метров. Застройщик планирует провести благоустройство территории – построить детскую и спортивную площадки, а также организовать 230 парковочных мест, а также 10 гостевых мест на придомовой территории.

Предполагаемый срок сдачи объекта – третий квартал 2024 года. Новым собственникам ключи от квартир готовы будут выдать уже 16 августа 2024 года.