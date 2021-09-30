«Тольяттикаучук» помогли восстановить ограждение и высадить новые деревья в старейшей школе Тольятти

Школа является одной из старейших на территории Тольятти

Рабочие предприятия «Тольяттикаучук» совместно со школьниками и педагогами МБОУ «Школа №4 им Н.В. Абрамова» в Тольятти помогли восстановить ограждение и провести озеленение территории старейшего в городе учебного заведения. Проделанная работа стала продолжением давнего сотрудничества, теперь уже в рамках благотворительной деятельности Группы «Татнефть».

Предприятие шефствует над образовательным учреждением с 1983 года. Руководство «Тольяттикаучука» в разные годы входило в состав Попечительского совета и помогало школе решать различные социально значимые и бытовые вопросы. В этом году предприятие высадило более 350 метров живой изгороди вдоль отреставрированного забора. На территории школы также появились березы и клены.

- Реставрация ограждения необходима для сохранения исторического облика исторического здания, которое включено в реестр памятников регионального значения. Мы благодарны предприятию «Тольяттикаучук» за то, что нам удалось сохранить узнаваемость исторического вида школы, - сказала директор МБОУ «Школа №4 им Н.В. Абрамова» Ирина Гашнева.

В ближайшем будущем предприятие планирует создать на территории старейшей тольяттинской школы многофункциональную площадку для игры в баскетбол, волейбол, с уличными тренажёрами и современной беговой дорожкой.